شقيق أصالة يُعلن إصابته بفيروس كورونا.. حالة من الهلع تصيب جمهور الأخيرة

متابعة بتجـــــــــــرد: أعلن أنس نصري شقيق الفنانة السورية أصالة ومدير أعمالها عن إصابته بفيروس كورونا المستجد. ونشر أنس صورة لنتيجة التحليل الإيجابي عبر حسابه الشخصي بموقع “انستجرام”، وعلق بالقول: “استلمت نتيجة تحليلي الخاصة بهالمرض السخيف و للاسف تم تاكيد اصابتي” وتابع: “سألتزم الانعزال في بيتي حتى اتغلب عليه باذن الله، اراكم قريباً بصحة وعافية”. وفور إعلان أنس عن إصابته بكورونا، سيطرت حالة من الهلع على محبّي أصالة الذين أعربوا عن قلقهم على نجمتهم التي تقضي معظم الوقت برفقة شقيقها، وقد تكون عدوى فيروس كورونا انتقلت إليها فطالبوها بإجراء فحص كوفيد 19 التشخيصي للتأكد من سلامتها.

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