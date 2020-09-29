خالد النبوي يكشف عن قمر 14

متابعة بتجـــــــــــرد: كشف النجم المصري خالد النبوي عن استعداده لتقديم فيلم جديد في الفترة المقبلة.
ونشر خالد النبوي عبر صفحته الرسمية في موقع “إنستغرام” صورة جديدة له تجمعه مع الفنانة شيرين رضا والمخرج هادي الباجوري، وعلق عليها: “قريبًا قمر 14”.
فيلم “قمر 14” يتكون من خمس حكايات ويضم عددًا كبيرًا من الممثلين، نذكر من بينهم خالد النبوي، وغادة عادل، وياسمين رئيس، وأحمد الفيشاوي، وأحمد مالك، وشيرين رضا، وبيومي فؤاد، وأحمد حاتم، وأسماء أبو اليزيد وغيرهم، ومن إنتاج أحمد السبكي وإخراج هادي الباجوري.
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