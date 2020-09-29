إيهاب توفيق عن ترشحه للنواب المصري: خيرها في غيرها

متابعة بتجــــــــــــرد: بعد تداول صور وأخبار حول ترشح الفنان والمطرب المصري، إيهاب توفيق، لانتخابات مجلس النواب المقبلة في البلاد، خرج صاحب “عدى الليل” وأوضح التفاصيل.

ونشر بيانا عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستغرام”، قال فيه: “بخصوص الصور والأخبار، التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية عن الترشح لمجلس النواب، الخبر جزء منه صحيح”.

كما أضاف “لكن نظرًا لاتخاذ القرار في وقت متأخر، فلم يتم استكمال كل الأوراق اللازمة”.

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وتابع “كان أمس الموافق 26 سبتمبر 2020، هو آخر يوم لتقديم الأوراق المطلوبة للترشح، ونظراً لضيق الوقت، وعدم استكمال المستندات اللازمة لم يتم الترشح”.

وختم قائلاً “من ناحية أخرى، أتوجه بالشكر لكل الناس التي أرسلت لي وشجعتني على هذه الخطوة، ولكن للأسف لم تتم… خيرها في غيرها”.

إلى ذلك، طرح الفنان إيهاب توفيق، مؤخرًا أغنية “هي دنيا”، ألحان الراحل أشرف سالم وكلمات عوض بدوي وتوزيع أحمد عادل، والكليب إخراج متيم السراج.