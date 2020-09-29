فيلم سعودي من دور السينما للعرض الإلكتروني

متابعة بتجـــــــــــرد: أعلنت نتفليكس عن أن الفيلم السعودي “شمس المعارف” سيعرض عالميًا على منصة “نتفليكس” في الأول من أكتوبر المقبل.

الفيلم من إخراج فارس قدس وإنتاج صهيب قدس اللذين يتمتعان بشهرة في مجال إنتاج الفيديوهات عبر الإنترنت، حيث قاما من قبل بإنتاج أفلام قصيرة ومسلسلات.

تدور أحداث الفيلم حول رحلة حسام، الذي يؤدي دوره براء عالم، الذي يجسد شخصية شاب يدرس بالمرحلة الثانوية، ثم يصبح مهتمًا بإنتاج الفيديوهات، ويتزايد ذلك الاهتمام تزامنًا مع التأثير الاجتماعي الكبير الذي أحدثته وسائل التواصل الاجتماعي. تم عرض الفيلم في دور السينما السعودية خلال عيد الأضحى.

والفيلم من تأليف صهيب قدس، وفارس قدس، وهاني قدور. ويضم طاقم الممثلين كلًا من صهيب قدس، وبراء عالم، وإسماعيل الحسن، وأحمد صدام، ونواف الشبيلي، وإياد أيمن كيفي.