هل يشارك جورج كلوني في فيلم عن القذافي؟

متابعة بتجــــــــــرد: كشف الفنان محيي إسماعيل لـ “سكاي نيوز” أنه كان يعكف على كتابة سيناريو فيلم “القذافي” منذ 20 عاماً، وكان على وشك الانتهاء منه والبدء بتصوريه.
وأضاف أن لديه تعاقدات من أكثر من دولة لتصوير الفيلم، مشيراً إلى إمكانية مشاركة الممثل الأميركي جورج كلوني، والممثلة العالمية بربارة سترايسند في الفيلم.
يذكر أن إسماعيل أعلن في حوارات صحافية عدة، عزمه تقديم شخصية الرئيس الليبي السابق معمر القذافي في فيلم يحمل اسمه.
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