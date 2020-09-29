نقابة المهن التمثيلية تنعى أمير الكويت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نعت نقابة المهن التمثيلية، في بيان لها، أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي رحل عن عالمنا اليوم الثلاثاء.

وجاء فى البيان: "تتقدم جموع فناني جمهورية مصر العربية بخالص التعازي للشعب الكويتي الشقيق والأمتين العربية والإسلامية في رحيل أمير الإنسانية رفيع الخلق، رجل المواقف العصيبة الداعم للوطن العربى كله، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ولا حول ولا قوة إلا بالله وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وأعلن الديوان الأميري الكويتي اليوم الثلاثاء، وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، كما أعلن مجلس الوزراء الكويتي الشيخ نواف الجابر أميرا للبلاد.