حنان مطاوع أفضل ممثلة بمهرجان همسة للآداب والفنون في دورته القادمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أعلنت إدارة مهرجان همسة الدولي للآداب والفنون تكريم الفنانة حنان مطاوع، ومنحها جائزة أفضل ممثلة دراما عن أعمالها الدرامية لسنة 2020، ضمن تكريمات المهرجان في دورته الثامنة.

وقال فتحي الحصري رئيس الحفل، إن التكريم جاء بعد اجتماع لجنة التحكيم لتحصد الجائزة عن لجنة التحكيم.

وقررت الإدارة تكريم عدد من الفنانين، هم ياسر جلال، أحمد زاهر، طارق الإبياري، المخرج سامح عبد العزيز، مدحت صالح، ايهاب فهمي.

يذكر أن المهرجان يحمل في دورته الحالية اسم الفنان الكبير محمد صبحي، وسيقام المهرجان يوم 11 أكتوبر المقبل.