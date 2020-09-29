‪خضع لجراحة بالحنجرة.. تفاصيل الحالة الصحية لعازف الكولة عبد الله حلمي‬

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

خضع عازف الكولة الشهير عبد الله حلمي لعملية جراحية بالحنجرة، وذلك بعد دخوله مستشفى المنيل التخصصي، إثر مروره بأزمة صحية.

عبد الله تم تكريمه في مهرجان الموسيقى العربية باعتباره من أشهر عازفي الكولة، ويعد من أبرز أعضاء فرقة الفنان محمد منير، ويشارك أيضا بالعزف مع النجمين عمرو دياب، وعلي الحجار، وغيرهما.

وبدأ عبد الله حلمي مشواره الفني خلال فترة تجنيده، إذ كان ضمن الدفعة التي ضمت كل من محمد منير، علي الحجار، وهاني شاكر، وذلك قبل سفره إلى فرنسا للعمل هناك لعدة سنوات قبل العودة إلى مصر.