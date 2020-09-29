100 مبدع ساهموا في نجاحه.. قائمة المكرمين في احتفالية "50 سنة فن" لمحمد صبحي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

يحتفل النجم الكبير محمد صبحي بمرور نصف قرن على مسيرته الفنية في احتفالية كبرى أوائل شهر نوفمبر تحمل عنوان "50 سنة فن".

ويكرم صبحي، خلال الاحتفالية، حوالي 100 مبدع ممن ساهموا في هذه المسيرة بالإبداع والنجاح، وتشمل قائمة المكرمين مبدعين من أجيال مختلفة ما بين رفقاء طريق وأساتذة ومعلمين وتلامذة لمحمد صبحي.

وإليك قائمة المكرمين الذين شاركوا في رحلة "50 سنة فن" لمحمد صبحي:-

- الفنانون: جميل راتب وممدوح وافي وشوقي طنطاوي وعبدالله إسماعيل ومحمود القلعاوي وسامي فهمي وشعبان حسين وعبدالله مشرف ومحمود أبو زيد وخليل مرسي وأركان فؤاد وأيمن عزب ومجدي صبحي ورياض الخولي وأحمد آدم وصلاح عبد الله وفادي خفاجة وسامح الشجيع وشريف محسن وعبدالرحيم حسن وحازم القاضي ويوسف داوود وهاني رمزي وماجد الكدواني وفتحي عبدالوهاب وأحمد وفيق ومصطفى شعبان ويوسف فوزي وعزت أبو عوف ومحمد أبو داوود ونبيل الحلفاوي وصلاح رشوان.

- الفنانات: نيفين رامز وهناء الشوربجي وسعاد نصر وعبلة كامل وسيمون وأمل إبراهيم وعبير فاروق وزينب وهبي ونيرمين كمال وريم أحمد وهدى هاني وسميرة عبد العزيز وسماح السعيد وندى ماهر وميرنا ذكري ومنى زكي ومها أبو عوف ووفاء عامر وسمية الألفي وإلهام شاهين وشريهان وسناء جميل وصابرين ووفاء صادق وإيمان سركسيان وسماح أنور ونيللي.

- المنتجون: محمد عمارة ومحمد فوزي وعمرو الصيفي.

- المؤلفون: لينين الرملي ويسرى خميس ومهدي يوسف ومحمد بغدادي وأيمن فتيحة.

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- المخرجون: أحمد بدر الدين ونور الدمرداش ومحمد فاضل وعادل صادق ومحمد راضي ومدحت السباعي وعمر عبد العزيز.

- مهندسو الديكور: سمير أحمد وصبري عبدالعزيز وحسين العزبي ومحمد الغرباوي.

- ومن الملحنين الذي شاركوا في أعمال محمد صبحي خلال مسيرته: محمد علي سليمان وياسر عبدالرحمن وعاطف صبحي.

- ومن الشعراء الذين سيتم تكريمهم: خيري فؤاد وعبد الله حسن، وكذلك مصمما الاستعراض حسن عفيفي ومحمد سميح.

- كما يكرم الفنان القدير الدكتور سعد أردش كأستاذ ومعلم لمحمد صبحي، والدكتور هاني مطاوع كمدرس لـ"صبحي" في البدايات.

ومن جانب آخر، يجري محمد صبحي حاليا بروفات مسرحيته "عيلة اتعملها بلوك" على مسرحه بمدينة سنبل والتي سيتم افتتاحها عقب الاحتفالية مباشرة في الأيام الأولى من شهر نوفمبر، وهي من تأليف مصطفى شهيب ومن إخراج محمد صبحي ومن بطولة فرقة استوديو الممثل.