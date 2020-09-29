محمد الهادي ينتهي من كتابة المسلسل الإذاعي "إكس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
انتهى السيناريست محمد الهادي من كتابة حلقات مسلسل إذاعي جديد يحمل اسم "اكس"، ومن المقرر إذاعته خلال شهر رمضان المقبل.
وتدور أحداث المسلسل حول شخص يفضل سعادة الآخرين على نفسه طوال الوقت، وتحدث له مشاكل يكتشف خلالها أصدقائه بشكل مختلف عن ما كان يعتقده ويغير نظرته للحياة.
ومن الفنانين المرشحين لبطولة المسلسل الإذاعي "إكس" الفنانة سميرة عبد العزيز، والمسلسل من إخراج صفي الدين حسن، الذي يستعد حاليا لاختيار أبطال العمل تمهيدًا لبدء تسجيله.
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