بهذه الكلمات.. شيرين عبد الوهاب تنعى أمير دولة الكويت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
حرصت المطربة شيرين عبد الوهاب على نعي أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي رحل عن عالمنا اليوم.
وكتبت شيرين تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": " إنا لله وإنا إليه راجعون. البقاء لله في سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح. ربنا يرحمه ويصبر أهلنا وحبايبنا في الكويت الشقيق".
وأعلن الديوان الأميري الكويت، الثلاثاء، وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عن عمر ناهز 91 عامًا.
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