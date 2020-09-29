نبيلة عبيد تكشف حقيقة خطوبتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، أخبارًا تفيد بخطوبة الفنانة نبيلة عبيد.

وأكدت الفنانة نبيلة عبيد في مداخلة هاتفية لبرنامج "The insider"، بالعربي :"كدب زي العادة، لما كل يوم بيقولوا ان حد توفى، كل دا كلام فاضي، كلام فارغ".

ونشرت الفنانة نبيلة عبيد مقطع فيديو، على خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها بموقع "إنستجرام"، مكتوب عليه :"صاحبتك الكذابة الفشارة اللي أنت عارف عنها كل حاجة".

وشاركت الفنانة نبيلة عبيد في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "سكر زيادة"، ضيفة شرف، وهو من بطولة نادية الجندي، هالة فاخر، سميحة أيوب، ومن إخراج وائل إحسان.