بعد بيان الأعلى للإعلام.. عودة الصراع حول ملكية أغاني أم كلثوم بين محسن جابر وصوت القاهرة‬

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

من جديد اشتعل الصراع حول ملكية أغاني أم كلثوم بين المنتج محسن جابر وشركته من جهة، وشركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات من جهة أخرى، وذلك بعد ساعات من قيام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمخاطبة القنوات والإذاعات التابعة له بعدم نشر أي من أغاني كوكب الشرق إلا بعد موافقة صوت القاهرة.

المنتج محسن جابر من جهته أصدر بيانا صحفيا اليوم، وأكد عدم صحة ما ذكرته شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، في خطابها الموجه إلى رئيس المجلس الأعلى للإعلام، وزعمها في مذكرة قدمتها بأن محكمة القاهرة الاقتصادية قضت بأن الشركة هي المالك الوحيد للمصنفات المؤداة بصوت أم كلثوم، وأن هذا الحكم نهائي وبات.

وقال المنتج: "الواقع أن هذا الزعم لا أساس له من الصحة، حيث أن الحكم الذي أشارت إليه شركة صوت القاهرة لم يرد به مطلقاً أن الشركة هي المالكة لمصنفات أم كلثوم بل على العكس من ذلك، قالت المحكمة إن شركة ستارز للإنتاج الفني هي المالكة لحقوق استغلال هذه المصنفات، وإنها التي صرحت لشركة صوت القاهرة باستغلالها بموجب العقد المؤرخ 17/10/2010".

وأضاف: "ليس هذا فقط، بل أن المحكمة الاقتصادية بالقاهرة أصدرت بجلسة 31/8/2020 حكما بفسخ هذا العقد المؤرخ 17/10/2010 مع إلزام شركة صوت القاهرة، بأن تؤدي لشركة ستارز مبلغاً قدره مليون وخمسمائة ألف جنيها تعويضا ماديا عن الأضرار الناتجة عن إخلال شركة صوت القاهرة بالتزاماتها المنصوص عليها بالعقد المفسوخ المؤرخ 17/10/2010، ومن ثم فإن ما ذكرته شركة صوت القاهرة يتسم بالغش والتضليل للسيد رئيس المجلس الأعلى للإعلام ولا أساس له من الصحة".

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واختتم المنتج: "نحن نقدر ونحترم كرم جبر نتمنى أن يحقق فى هذا الموضوع، ونحن على أتم استعداد للاجتماع معه لاطلاعه على كل هذه المستندات تحقيقًا للحقيقة".

ومن جانبه قال الخبير القانوني حسام لطفي، محامي شركة صوت القاهرة، في تصريح خاص لـ"الخليج 365":" قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بإخطار القنوات والإذاعات ومواقع الإنترنت التابعة للمجلس، إن صوت القاهرة هي المالكة لحقوق أغنيات أم كلثوم، جاء تنفيذا لحكم نهائي واجب النفاذ صادر من محكمة القاهرة الاقتصادية في يونيو الماضي، بأن الشركة هي المالك الوحيد للحقوق".

وأضاف: "في ضوء الحكم النهائي الصادر في 22 يونيو الماضي، أقامت شركة صوت القاهرة دعوى قضائية أخرى تطالب فيها المنتج محسن جابر عن نفسه وبصفته وعن شركاته مجتمعة، بالكشف عن عائدات حقوق استغلال أغاني أم كلثوم منذ عام 2000 وحتى 2020، وطالبنا أيضا إدارة يوتيوب بإعلان قيمة المستحقات عن نسب مشاهدات الأغاني عن تلك الفترة، وكذلك شركات المحمول، مع إنذارها بعدم التعامل إلا مع صوت القاهرة المالكة الوحيدة للأغاني بموجب الحكم".

وقام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أمس بإخطار القنوات والإذاعات ومواقع الإنترنت التابعة للمجلس، إن "صوت القاهرة هي المالكة لحقوق أغنيات أم كلثوم، وأن أي تعاقدات تخص هذا المحتوى تتم فقط عن طريق شركة صوت القاهرة وإلا سوف تتخذ الشركة آسفة كافة الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوقها حيال أي من القنوات والإذاعات ومواقع الإنترنت التي تبث هذا المحتوى دون الحصول على موافقة كتابية من شركة صوت القاهرة".