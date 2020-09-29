تراند اليوم : فنانة شهيرة: أشعر بالقرف من "البوسة".. وهذه أسباب عدم زواجي

قالت الفنانة السورية ميريام عطا الله أنه فيما يخص الجرأة المطروحة في الدراما السورية، وحول مدى تقديمها مشاهد تتضمن قبلة حميمية، إنها لن تقدم القبلة الحميمية في أي عمل درامي لأنه تشعر بالقرف.

وأضافت في تصريحات حسب وسائل إعلام محلية، أنها استطاعت أن تحقق لها اسمها وتبحث عن طريقها الفني الخاص منذ تميزها في برنامج "سوبر ستار"، لتشارك بعدها في الأعمال الدرامية كممثلة، مع سعيها إلى الاحتفاظ بموهبتها الأساسية وهي الغناء.

وعلى الصعيد الشخصي وحول موضوع الزواج قالت عطا الله إنها لم تتخذ قرارا بتأجيل موضوع الزواج، أو التضحية بحياتها العائلية على حساب الفن، لكنها حتى الآن لم تشعر بضرورة الزواج، مشيرة إلى أنه نصيب تؤمن به، ومؤكدة أنها لا تحمل أسباباً شخصية تبعدها عن الزواج.

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وقالت الفنانة السورية إن أغنيتها الأخيرة "كل ساعة ويوم" جذبتها من ناحية الكلام الجميل، مشيرة إلى أن هذا اللون ليس غريباً عنها، خاصة وأنها تغني جميع الألوان. وأعربت عن سعادتها لأن الأغنية حازت على إعجاب الجمهور العربي، وأصدقائها ومتابعيها من جنسيات مختلفة غير عربية.

وأضافت أن المجتمع الشرقي ينظر للرقص على أنه تعري، لكنه مهم جدا، معتبرة إياه لغة مثل لغة الصوت والشعر، معربة عن حبها له لأنه يتكلم عنها بفرحها وحزنها.

وحول عمليات التجميل خاصة بعدما صرحت بأنها لجأت إلى بعض التفاصيل، ذكرت أنها تقف مع العمليات التي تهدف إلى تحسين بعض المشكلات في الوجه مع الحفاظ على الملامح الحقيقية لأي إنسان.