بكلمات من ذهب .. محمد فؤاد ينعى الشيخ صباح الأحمد

نعى النجم محمد فؤاد، الشيخ صباح الأحمد الجابر، أمير الكويت، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وقال محمد فؤاد ناعيًا الأمير صباح: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون .. ننعى ببالغ الحزن والأسى وفاة المغفور

له بإذن الله الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح .. أمير دولة الكويت الشقيقة .. و ندعو الله عز و جل أن يتغمده برحمته .. و يسكنه فسيح جناته.

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يذكر أن الديوان الأميري الكويتي، قد أعلن عن وفاة الأمير صباح

الأحمد الجابر الصباح، عن عمر ناهز الـ 91 عامًا؛ إذ خضع للعلاج في أحد مستشفيات الولايات المتحدة الأمريكية.

يشار إلى أن الشيخ صباح الأحمد الجابر المبارك الصباح، هو الأمير الخامس عشر للكويت، والابن الرابع لأحمد الجابر الصباح، تولى الحكم في 29 من يناير عام 2006، حصل على جوائز عدة منذ توليه الإمارة مثل: وسام الصليب الأعظم، وسام طوق الاستحقاق المدني، نيشان الاستحقاق الأوكراني.