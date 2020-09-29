ردًا على بيان الأعلى للإعلام.. محسن جابر: أغاني أم كلثوم ملكي أنا

أصدر المنتج محسن جابر، بيانًا للرد على بيان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، والذى يحذر فيه كل القنوات والإذاعات ومواقع الإنترنت التي تبث من داخل مصر، من إذاعة أغنيات المطربة الراحلة أم كلثوم صاحبة لقب "كوكب الشرق"، دون الحصول على موافقة مكتوبة من شركة صوت القاهرة، بصفتها المالكة حصريًّا لحقوق أغاني المطربة الراحلة.

وقال "جابر" فى البيان، منذ قليل:"إن أغانى أم كلثوم بالقانون ملكى أنا، وأن ما تم نشره من رئيس المجلس الأعلى للإعلام الذى يفيد بأن شركة صوت القاهرة وافته بمذكرة أشارت فيه بأن محكمة القاهرة الاقتصادية قضت بأن شركة صوت القاهرة هي المالك الوحيد للمصنفات المؤداة بصوت أم كلثوم وأن

هذا الحكم نهائي وبات، هذا الزعم لا أساس له من الصحة".



وأضاف:" إن الحكم الذى أشارت إليه شركة صوت القاهرة لم يرد به مطلقًا أن شركة صوت القاهرة هي المالكة لمصنفات أم كلثوم بل على العكس من ذلك قالت المحكمة إن شركة ستارز للإنتاج الفني هى المالكة لحقوق استغلال هذه المصنفات، وأنها التى صرحت لشركة صوت القاهرة باستغلالها بموجب العقد المؤرخ 17/10/2010 ليس هذا فقط بل إن المحكمة الاقتصادية بالقاهرة أصدرت بجلسة 31/8/2020 حكمًا بفسخ هذا العقد المؤرخ 17/10/2010مع إلزام شركة صوت القاهرة بأن تؤدي لشركة ستارز

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مبلغًا قدره مليون وخمسمائة ألف جنيه تعويضًا ماديًّا عن الأضرار الناتجة عن إخلال شركة صوت القاهرة بالتزاماتها المنصوص عليها بالعقد المفسوخ المؤرخ 17/10/2010، ومن ثم فإن ما ذكرته شركة "صوت القاهرة"، لا أساس له من الصحة.وتابع، أنه يقدر ويحترم الأستاذ كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام، ويتمنى أن يحقق فى هذا الموضوع، وأكد جابر أنه على أتم الاستعداد للاجتماع معه لإطلاعه على كل هذه المستندات تحقيقًا للحقيقة.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قد أخطر القنوات والإذاعات ومواقع الإنترنت التابعة للمجلس بأن صوت القاهرة هى المالكة لهذه الحقوق وأن أية تعاقدات تخص هذا المحتوى تتم فقط عن طريق شركة صوت القاهرة، وإلا سوف تتخذ الشركة آسفة جميع الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوقها حيال أى من القنوات والإذاعات ومواقع الإنترنت التى تبث هذا المحتوى دون الحصول على موافقة كتابية من شركة صوت القاهرة.