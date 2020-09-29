فن ومشاهير

منة فضالي تنعى الأمير صباح الأحمد بكلمات من ذهب

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 نعت الفنانة منة فضالي الشيخ صباح الأحمد الجابر، أمير الكويت، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

 

 

 ونعت منة فضالي الشيخ صباح الأحمد قائلة: خالص التعازي لشعب الكويت الشقيق في وفاة سمو أمير

دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم تغمده الله بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

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 يذكر أن الديوان الأميري الكويتي، قد أعلن عن وفاة الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح، عن

عمر يناهز الـ 91 عامًا؛ إذ خضع للعلاج في أحد مستشفيات الولايات المتحدة الأمريكية.

 

 يشار إلى أن الشيخ صباح الأحمد الجابر المبارك الصباح، هو الأمير الخامس عشر للكويت، والابن الرابع لأحمد الجابر الصباح، تولى الحكم في 29 من يناير عام 2006، حصل على جوائز عدة منذ توليه الإمارة مثل: وسام الصليب الأعظم، وسام طوق الاستحقاق المدني، نيشان الاستحقاق الأوكراني.

 

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