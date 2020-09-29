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ميس حمدان ناعية الشيخ صباح الأحمد: رحم الله أب الكويت الحاني

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 نعت الفنانة ميس حمدان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر المبارك، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". 

 

 ونشرت "ميس" صورة للأمير الراحل وعلقت عليها قائلة: "رحم الله أب الكويت الحاني ... خالص العزاء

لأخوتنا وأحبائنا في الكويت".

 

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 يذكر أن الديوان الأميري الكويتي، قد أعلن عن وفاة الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح، عن عمر ناهز الـ 91 عامًا؛ إذ كان يخضع للعلاج في أحد

مستشفيات الولايات المتحدة الأمريكية.

 

 يشار إلى أن الشيخ صباح الأحمد الجابر المبارك الصباح، هو الأمير الخامس عشر للكويت، والابن الرابع لأحمد الجابر الصباح، تولى الحكم في 29 من يناير عام 2006، حصل على جوائز عدة منذ توليه الإمارة مثل: وسام الصليب الأعظم، وسام طوق الاستحقاق المدني، نيشان الاستحقاق الأوكراني.

 

 

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