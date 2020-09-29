إيهاب توفيق يقدم واجب العزاء في وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر

قدم الفنان إيهاب توفيق واجب العزاء في الشيخ صباح الأحمد الجابر، أمير الكويت، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وصرح إيهاب توفيق ناعيًا: ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح

الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه .. داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته .. وإنا لله وإنا إليه راجعون.

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يذكر أن الديوان الأميري الكويتي، قد أعلن عن وفاة

الأمبر صباح الأحمد الجابر الصباح، عن عمر يناهز الـ 91 عامًا؛ إذ خضع للعلاج في أحد مستشفيات الولايات المتحدة الأمريكية.



يشار إلى أن الشيخ صباح الأحمد الجابر المبارك الصباح، هو الأمير الخامس عشر للكويت، والابن الرابع لأحمد الجابر الصباح، تولى الحكم في 29 من يناير عام 2006، حصل على جوائز عدة منذ توليه الإمارة مثل: وسام الصليب الأعظم، وسام طوق الاستحقاق المدني، نيشان الاستحقاق الأوكراني.