الزعيم عادل إمام يستعين بصورة من ألبوم ذكرياته

استعاد الزعيم عادل إمام بصورة من ألبوم ذكرياته، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". وظهر "الزعيم" في الصورة مرتديًا جاكيت "حنفي الأبهة"، والذي ظهر به طوال أحداث الفيلم، في Advertisements دور مجرم يساعد الضابط فاروق الفيشاوي من أجل كشف الحقيقة. دور مجرم يساعد الضابط فاروق الفيشاوي من أجل كشف الحقيقة. يذكر أن الزعيم عادل إمام قد شارك في الماراثون الرمضاني الماضي لعام 2020، مسلسل "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبدالعزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبدالبديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين. أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبدالعزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبدالبديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين.

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