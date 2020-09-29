رحم الله والد الأمة.. أصالة تنعى أمير الكويت

نعت المطربة أصالة نصري أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر المبارك، وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

نشرت أصالة صورة للأمير الراحل وعلقت عليها قائلة: رحم الله والد الأمّة الشيخ صباح الأحمد الصباح .. وأعان الله أهلي وأحبّتي

في الكويت الحبيبة على فراقه .. فليتغمّد الله روحه برحمته ومغفرته وأسكنه فسيح جنّاته.

يذكر أن الديوان الأميري الكويتي، قد أعلن عن وفاة الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح، عن عمر يناهز الـ 91

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عامًا، خضع للعلاج في أحد مستشفيات الولايات المتحدة الأمريكية.

يشار إلى أن الشيخ صباح الأحمد الجابر المبارك الصباح، هو الأمير الخامس عشر للكويت، والابن الرابع لأحمد الجابر الصباح، تولى الحكم في 29 من يناير عام 2006، حصل على جوائز عدة منذ توليه الإمارة مثل: وسام الصليب الأعظم، وسام طوق الاستحقاق المدني، نيشان الاستحقاق الأوكراني.