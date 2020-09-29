بوسي شلبى ناعية الشيخ صباح: الأمة العربية والإسلامية فقيدًا قائدًا من أغلى رجالها

نعت الإعلامية بوسي شلبي أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر المبارك، وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

نشرت بوسي صورة للأمير الراحل وعلقت عليها قائلة: أنعى ببالغ الحزن والأسى وفاة المغفور له الشيخ "صباح الأحمد الجابر الصباح" أمير دولة الكويت؛ إذ فقدت الأمة العربية والإسلامية

قائدًا من أغلى رجالها، وإذ أعرب عن خالص التعازي لدولة الكويت الشقيقة حكومةً و شعبًا، أدعو الله عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته ويلهم أسرته الصبر و السلوان.

ذكر أن الديوان الأميري الكويتي، قد أعلن عن وفاة الأمير صباح

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الأحمد الجابر الصباح، عن عمر ناهز الـ 91 عامًا؛ إذ خضع للعلاج في إحدى مستشفيات الولايات المتحدة الأمريكية.

يشار إلى أن الشيخ صباح الأحمد الجابر المبارك الصباح، هو الأمير الخامس عشر للكويت، والابن الرابع لأحمد الجابر الصباح، تولى الحكم في 29 من يناير عام 2006، حصل على جوائز عدة منذ توليه الإمارة مثل: وسام الصليب الأعظم، وسام طوق الاستحقاق المدني، نيشان الاستحقاق الأوكراني.