أنغام تنعى أمير الكويت

تقدمت الفنانة أنغام، بواجب التعازي في وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

نشرت أنغام صورة للراحل، وعلقت عليها قائلة:" إنا لله وإنا إليه راجعون خالص التعازي

لأهل الكويت"

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يذكر أن الديوان الأميري الكويتي، قد أعلن عن وفاة الأمبر صباح الأحمد الجابر الصباح، عن عمر ناهز الـ 91 عامًا؛ إذ خضع للعلاج في أحد مستشفيات الولايات

المتحدة الأمريكية. يشار إلى أن الشيخ صباح الأحمد الجابر المبارك الصباح، هو الأمير الخامس عشر للكويت، والابن الرابع لأحمد الجابر الصباح، تولى الحكم في 29 من يناير عام 2006، حصل على جوائز عدة منذ توليه الإمارة مثل: وسام الصليب الأعظم، وسام طوق الاستحقاق المدني، نيشان الاستحقاق الأوكراني.