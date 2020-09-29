تيم حسين يكشف عن البوستر الرسمي لمسلسل “الهيبة الرد”

متابعة بتجـــــــــــرد: كشف النجم السوري تيم حسن عن البوستر الرسمي لمسلسل “الهيبة الرد” المقرر بدء عرضه في 1 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

ويعود تيم حسن بشخصية “جبل” رجل العصابة الآمر الناهي، الذي مثل الحالة بكفاءة وبشكل حقيقي في أجزاء العمل الثلاثة، إلى جانب شقيقه أويس مخللاتي “صخر” وابن عمهما عبدو شاهين “عبدو” ليمارسوا بطولاتهم ضمن ضيعتهم التي تقع على الحدود السورية – اللبنانية بأحداث شيقة وغريبة.

وسيكون الجمهور على موعد مع العمل المنتظر على مجموعة من القنوات العربية والمنصات الإلكترونية وهي ShahidVOD، mbc4، mtvlebanon،Art ، رؤيا، السومرية.

مسلسل “الهيبة – الرد”، الذي شد الجمهور إليه على مدار 3 أجزاء هو من كتابة فؤاد حميرة وإنتاج صادق الصباح وإخراج سامر البرقاوي، ويشارك في بطولته تيم حسن والممثلة القديرة منى واصف ونخبة من نجوم الدراما من بينهم عبدو شاهين وروزيتا لازقاني وأويس مخللاتي وغيرهم، وقد انضم إلى بطولة العمل في جزئه الرابع النجم اللبناني عادل كرم والنجمة السورية ديما قندلفت.