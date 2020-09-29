الأمير هاري وميغان ماركل يكشفان حقيقة مشاركتهما في مسلسل واقعي

متابعة بتجـــــــــــــرد: نفى الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل تقارير تفيد بأنهما سيلعبان دوري البطولة في مسلسل واقعي سيُبث على منصة “نتفليكس”. وأكد متحدث باسم دوق ودوقة ساسكس أن: “الدوق والدوقة لا يشاركان في أي عروض واقعية”. وكانت تقارير وسائل إعلام قد ذكرت أن الزوجين “يريدان إعطاء الناس لمحة عن حياتهما”. وزعمت تلك التقارير أن هاري وزوجته سيشاركان في مسلسل واقعي من إنتاج “نتفليكس”، يسجل كل “تفاصيل حياتهما”، وستتعقبهما الكاميرات لمدة 3 أشهر. وكانت “نتفليكس” أعلنت، في الثاني من أيلول، أن الأمير البريطاني وزوجته الأميركية وقعا معها عقداً مدته سنوات عدة لإنتاج أنواع مختلفة من البرامج.

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