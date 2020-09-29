هل ورثت هاندا ارتشيل ملامحها من والدتها؟

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متابعة بتجــــــــــــرد: تعيش الممثلة التركيّة هاندا ارتشيل شهرةً منقطعة النظير في الفترة الأخيرة، ليس بسبب نجاح أعمالها الدراميّة فقط، بل بسبب جمالها الذي له حصة كبيرة في شهرتها أيضاً.
كيف لا وهاندا ارتشيل كانت قد فازت بالمركز الأوّل في مسابقة ملكة جمال أذربيجان في العام 2012، ويبدو أنها ورثت ملامحها من والدتها.
فبعد خسارة الوزن الزائد، نشر روّاد الإنترنت صورة حديثة لهاندا ارتشيل بعمر الـ ٢٦ سنة بجانب صورة قديمة لوالدتها في عمر مماثل، وأجمع كل من شاهدها أن النجمة التركية جميلة كوالدتها.
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