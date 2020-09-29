تشارليز ثيرون: بناتي مصدر سعادتي في الحياة

متابعة بتجـــــــــــرد: أعربت النجمة الهوليوودية تشارليز ثيرون عن حبها لابنتيها وإعجابها بهما عبر صورة عائلية نادرة نشرتها على إنستغرام، وعلقت عليها قائلة: «قلبي تملكه هاتان الفتاتان الجميلتان القويتان».

ونشرت ثيرون (البالغة 45 عاماً) الصورة بمناسبة اليوم الوطني للابنة، وظهرت فيها ابنتاها جاكسون 8 سنوات، وأوجست 5 سنوات، معبرة عن حبها الطاغي لهما، ومؤكدة أنهما مصدر سعادتها في الحياة، وأن السعادة أصبح لها مذاق مختلف بعد قدومهما في دنياها.

وأوضحت نجمة Old Guard أنها شجعت ابنتيها ذواتي البشرة السمراء على التمسك بالقوة والإرادة والثقة وسط الاحتجاجات المحيطة بهما بسبب الظلم العرقي في بلاد العم سام.

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وأشارت إلى أنها فخورة برد فعل ابنتيها بعد أن ناقشتهما فيما يحدث في الشارع، منوهة بأنهما طلبا منها أن يبادرا بأي عمل إنساني يخفف من معاناة وظلم أصحاب البشرة السمراء في أمريكا.

وكانت ثيرون قد كشفت عام 2018 أنها تلقت علاجاً نفسياً في الثلاثينات من عمرها لأنها كانت تعاني من نوبات غضب غير مبرر، واكتشفت أن ذلك كان بسبب إحباطها خلال فترة الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، موطنها الأصلي.