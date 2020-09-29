مالطا تسمح للأمير جورج بالاحتفاظ بسن قرش يعود لـ23 مليون عام

متابعة بتجــــــــــرد: قررت مالطا السماح للأمير البريطاني الصغير، جورج، ذي السبعة أعوام، بالاحتفاظ بحفرية عتيقة، وجدها عالم الطبيعة ديفيد أتينبورو في الجزيرة في أواخر الستينيات من القرن الماضي وأهداها مؤخراً إلى الأمير الصغير.

وكان وزير الثقافة المالطي خوسيه هيريرا قال أمس الأول الأحد، إنه سيمارس ضغطاً من أجل إعادة حفرية سن القرش إلى البلاد.

وقال خوسيه هيريرا: «إننا نولي الكثير من الاهتمام -بشكل صحيح- للآثار التاريخية والفنية. ومع ذلك، فإن ذلك ليس الحال دائماً مع تاريخنا الطبيعي»، مضيفاً: «أنا مصمم على التوجيه بتغيير هذا الموقف».

وقال متحدث باسم الوزارة الثقافة في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، إن مالطا غيرت رأيها.

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وأوضح المتحدث لصحيفة «تايمز أوف مالطا» الإخبارية المحلية، أن «الوزير يرغب في أن يشير إلى أنه فيما يخص هذه القضية، فإنه ليس هناك نية لمتابعة النظر في هذه المسألة أكثر من ذلك».

ولم يذكر المتحدث السبب الذي دفع إلى ذلك التحول.

وكان أتينبورو عثر على الحفرية، التي يبلغ عمرها 23 مليون عام، بينما كان يقضي إجازة مع أسرته في أواخر الستينيات. وأهداها إلى الأمير جورج، الابن الأكبر للأمير وليام، أثناء عرض خاص في قصر كنسينغتون لأحدث أفلامه الوثائقية، والذي يحمل اسم «إيه لايف أون أوار بلانيت» (حياة على كوكبنا)، والذي يتمحور حول الطبيعة.