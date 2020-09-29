متابعة بتجــــــــــــرد: انتهى الفنان المصري خالد الصاوي من تصوير دوره في فيلم “أحمد نوتردام” للمخرج محمود كريم، وبطولة الفنان رامز جلال، والمقرر طرحه بدور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة.
وقال الصاوي، في تصريحات صحفية، إنه يجسد دور سفاح وفقاً لأحداث الفيلم، التي تدور في أجواء من الرعب والكوميديا، مضيفاً أنه متشوق لمشاهدته في دور العرض خلال الفترة المقبلة.
وكان رامز جلال قد طرح الملصق الدعائي للفيلم عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، ولاقى تداولاً واسعاً من رواد “سوشيال ميديا” خلال الأيام الماضية، ويشاركه البطولة كل من غادة عادل وبيومي فؤاد.
وفي سياق مختلف، أوضح الصاوي أنه يواصل تصوير مشاهده في مسلسل “القاهرة كابول” للمخرج حسام علي، والمقرر عرضه في سباق دراما رمضان المقبل، ولكنه تحفظ على ذكر أي تفاصيل بشأنه خلال الفترة الحالية.
ويشارك في بطولة المسلسل طارق لطفي، فتحي عبدالوهاب، نبيل الحلفاوي، حنان مطاوع ونور محمود، من تأليف عبدالرحيم كمال.
كانت هذه تفاصيل خبر خالد الصاوي سفاح “أحمد نوتردام” مع رامز جلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.