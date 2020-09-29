خالد الصاوي سفاح “أحمد نوتردام” مع رامز جلال

متابعة بتجــــــــــــرد: انتهى الفنان المصري خالد الصاوي من تصوير دوره في فيلم “أحمد نوتردام” للمخرج محمود كريم، وبطولة الفنان رامز جلال، والمقرر طرحه بدور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة.

وقال الصاوي، في تصريحات صحفية، إنه يجسد دور سفاح وفقاً لأحداث الفيلم، التي تدور في أجواء من الرعب والكوميديا، مضيفاً أنه متشوق لمشاهدته في دور العرض خلال الفترة المقبلة.

وكان رامز جلال قد طرح الملصق الدعائي للفيلم عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، ولاقى تداولاً واسعاً من رواد “سوشيال ميديا” خلال الأيام الماضية، ويشاركه البطولة كل من غادة عادل وبيومي فؤاد.

وفي سياق مختلف، أوضح الصاوي أنه يواصل تصوير مشاهده في مسلسل “القاهرة كابول” للمخرج حسام علي، والمقرر عرضه في سباق دراما رمضان المقبل، ولكنه تحفظ على ذكر أي تفاصيل بشأنه خلال الفترة الحالية.

ويشارك في بطولة المسلسل طارق لطفي، فتحي عبدالوهاب، نبيل الحلفاوي، حنان مطاوع ونور محمود، من تأليف عبدالرحيم كمال.