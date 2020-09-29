الفنانة أمينة في حوار جريء: اترك مر أفعالهم للزمن

متابعة بتجـــــــــــرد: التقت مجلة “روتانا”، الفنانة أمينة في حوارٍ خاص عن أحدث أغانيها مخاصمني 3 أيام.

وعن الأغنية، قالت إن “العمل يخاطب الفتيات وجميع الأعمار وليس فئةً معينة، وقرار تصويرها جاء في آخر لحظة”.

كما أشارت إلى أنها تعلمت من خلال مسيرتها الفنية والمهنية الصبر والثبات، بالإضافة إلى تفاصيل أخرى في الحوار الآتي.

حدثينا عن أحدث أغنياتك مخاصمني والفيديو كليب الخاص بها؟

مخاصمني هي فعلاً أحدث أغنياتي، وهي من كلمات حاتم الشيخ وألحان حسين زكريا، وتوزيع أسامة عبد المنعم.

أعجبتني كلمات الأغنية، وأنا أخاطب بها كل الفتيات وكل الأعمار وليس فئة معينة. كذلك أحببت الموسيقى والتطور الذي طرأ عليها.

أنا بطبعي أحب المغامرة وأحب دائماً أن أسمع أغنياتٍ جديدة وأطور من نفسي.

فمن الممكن أن أغني أغنية لمجرد أنها أعجبتني، بغض النظر إذا نجحت أو فشلت.

لكنني أجد رد فعلٍ جميل من الجمهور في كل مرة، وقيل لي إن “مخاصمني 3 أيام، جميلة جداً والموسيقى الخاصة بها كذلك”.

لماذا قررتِ تصوير الأغنية فيديو كليب، ومن صاحب الفكرة؟

قررنا تصوير الأغنية في آخر لحظة، إذ كنا في الحجر المنزلي بسبب كورونا، ونفذناها في مكتبٍ موجود تقريباً في البيت نفسه.

Advertisements

كنا في البداية نريد تنفيذها بطريقةٍ معينة، فاقترح مدير أعمالي سامح علي أثناء التصوير شيئاً آخر في نفس اليوم، وطلب أن نصورها.

صورنا بهذه الطريقة، وشعرت أن الفكرة عادية، لكنني فوجئت بتعليق الجمهور، الذي قال إنه أحب الأغنية والفكرة، وإن مظهري أنيق في الفيديو كليب.

ما رأيكِ في أغاني المهرجانات؟

بصراحة كنت في الفترة الأخيرة أستمع إلى أغاني المهرجانات، وحتى الآن أنا أكلمكم وأنا أستمع إليهم.

لكنني أسمع مهرجانات كلامها جيد وموسيقاها جيدة لا تخدش الحياء، ويمكن أن يسمعها الأولاد.

أنا مع أن يكون للمهرجان أسلوب وأساس وكلمات وهدف وموضوع أيضاً. لكن ضد أي مهرجان يكون فيه إسفاف وتلميحات.

خلال مسيرتك المهنيّة ماذا تعلّمت؟

تعلمت الثبات من مسيرتي الفنية والمهنية والصبر. وأنه ليس كل ما يخرج بسرعة لا بد أن يكون ناجحاً، وأن ليس كل ظاهرة تنجح وتستمر.

ما هي حكمتك في الحياة؟

حكمتي في الحياة وأنا أقصد قولها: اترك مر أفعالهم للزمن، فكل ساقي سيسقى بما سقى، وكما تدين تدان.