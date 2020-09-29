محسن جابر يؤكد: أغاني أم كلثوم ملكي

رنا صلاح الدين - نفى المنتج محسن جابر ما تم تداوله من أنباء عن حصول شركة "صوت القاهرة" على حكما يؤكد أحقيتها وحدها في حقوق استغلال أغاني الفنانة الراحلة أم كلثوم.

محسن جابر أصدر بيانا جاء فيه: "نشر خبر منسوب للسيد رئيس المجلس الأعلى للإعلام، يفيد بأن شركة (صوت القاهرة) وافته بمذكرة زعمت فيها بأن محكمة القاهرة الاقتصادية قضت بأن شركة صوت القاهرة هي المالك الوحيد للمصنفات المؤداة بصوت أم كلثوم وأن هذا الحكم نهائي وبات".

وأضاف: "والواقع أن هذا الزعم لا أساس له من الصحة، حيث أن الحكم الذي أشارت إليه شركة صوت القاهرة لم يرد به مطلقاً أن شركة صوت القاهرة هي المالكة لمصنفات أم كلثوم، بل على العكس من ذلك، قالت المحكمة أن شركة (ستارز للإنتاج الفني) هي المالكة لحقوق استغلال هذه المصنفات، وأنها التي صرحت لشركة صوت القاهرة باستغلالها بموجب العقد المؤرخ 17/10/2010 ".

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واستطرد: "ليس هذا فقط بل أن المحكمة الاقتصادية بالقاهرة أصدرت بجلسة 31/8/2020 حكماً بفسخ هذا العقد المؤرخ 17/10/2010، مع الزام شركة صوت القاهرة بأن تؤدي لشركة ستارز مبلغاً قدره مليون وخمسمائة ألف جنيها ، تعويضاً مادياً عن الأضرار الناتجة عن إخلال شركة صوت القاهرة بالتزاماتها المنصوص عليها بالعقد المفسوخ المؤرخ 17/10/2010 .

وتابع: "ومن ثم فإن ما ذكرته شركة صوت القاهرة يتسم بالغش والتضليل للسيد رئيس المجلس الأعلى للإعلام ولا أساس له من الصحة، وإذ نقدر ونحترم الأستاذ/ كرم جبر نتمنى أن يحقق في هذا الموضوع.. ونحن على أتم استعداد للاجتماع معه لاطلاعه على كل هذه المستندات تحقيقاً للحقيقة".

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد أخطر القنوات والإذاعات ومواقع الإنترنت التابعة له، بأن شركة "صوت القاهرة" للصوتيات والمرئيات هي المالكة لحقوق أغاني أم كلثوم، وأن أي تعاقدات تخص هذا المحتوى تتم فقط عن طريق الشركة، وإلا سوف تتخذ الشركة كافة الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوقها حيال أي من القنوات والإذاعات ومواقع الانترنت التي تبث هذا المحتوى دون الحصول على موافقة كتابية من "صوت القاهرة".