هل ترشح هاني رمزي للانتخابات البرلمانية؟.. الفنان يكشف الحقيقة

رنا صلاح الدين - ترددت أنباء مؤخرا عن ترشح الفنان المصري هاني رمزي للانتخابات البرلمانية المقبلة، عن إحدى دوائر محافظة المنيا.

الفنان المصري نفى صحة هذه الأنباء، في لقائه مع برنامج "ET بالعربي، حيث أكد أن شقيقه الدكتور إيهاب رمزي هو الذي رشّح نفسه، وذلك لخبرته الطويلة في هذا المجال.

وأضاف أن هذه ليست المرة الأولى التي يترشّح فيها شقيقه للانتخابات، حيث أنه كان عضواً سابقاً في مجلس النواب، وتابع: "لذلك ربما ظن البعض أنني من ترشحت وليس هو".

وكان الفنان المصري هاني رمزي قد كشف مؤخرا سبب تأجيل تصوير فيلمه الجديد "الباب يفوت جمل".

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الفنان المصري أكد أن السبب يعود لتوقف حركة الطيران، خاصة أن معظم أحداثه تدور فى الإمارات، لافتا إلى أن أزمة انتشار فيروس "كورونا" تسببت فى تأجيل التصوير أكثر من مرة منذ شهر فبراير الماضي.

وأضاف أنه ليس لديه أي معلومات عن موعد بدء تصوير الفيلم، والذي يعيده إلى السينما بعد غياب استمر أكثر من عامين، مشيرا إلى أنه يتمنى أن يخرج إلى النور قريبا، خاصة أنه فكرة مختلفة وجديدة على السينما المصرية.

وفيلم "الباب يفوت جمل" من تأليف سامح سر الختم، وإخراج أحمد البدري، وهو من بطولة هاني رمزي، ومي سليم، وجاري ترشيح باقي الأبطال.