نشرة هوليود| الأمير هاري على خطى كيم كاردشيان ورشوة مادونا لإنجاب طفل

رنا صلاح الدين - شهد عالم السينما الأمريكية "هوليود" على مدار الساعة الكثير من الأحداث المثيرة، سواء المتعلقة بواعيد طرح الأفلام أو أخر التطورات في الحياة الشخصية لنجومها.

ويستعرض "الخليج 365"، يوميا أهم الأخبار التي تم تداولها في عالم السينما العالمية والأمريكية "هوليود":

1- سيشارك النجم ليوناردو دي كابريو، بجانب النجمة سيلينا جوميز وجون ليجند، في التعليق الصوتي على أحد المسلسلات الوثائقية، المتعلقة بالانتخابات الأمريكية.

2- أكد دنيس رودمان نجم فريق شيكاغو بولز لكرة السلة، أن مادونا عرضت عليه مبلغ 20 مليون دولار، من أجل إنجاب طفل منه، خلال علاقتهما قبل سنوات.

Advertisements

3- أنجبت النجمة العالمية أماندا سيفريد، بطلة الفيلم الشهير "Mamma Mia"، مولودها الثاني، من زوجها النجم الشهير توماس سادوسكي.

4- وافق الثنائي ميجان ماركل وزوجها الأمير هاري، على الظهور فى مسلسل تليفزيون واقع من إنتاج شبكة "نتفليكس"، عن حياتهما.

5- أعلن المخرج الأمريكية الشهير جيمس كاميرون، اكتمال الجزء الثاني من فيلم "Avatar" بنسبة 100%، وهو ما يجعله جاهزا للعرض.