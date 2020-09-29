20 مليون دولار من مادونا لنجم NBA لإنجاب طفل غير شرعي

رنا صلاح الدين - اعتادت نجمة البوب الأمريكية الشهيرة مادونا، على إثارة الجدل بسبب تصرفاتها الغريبة وتصريحاتها الأغرب أحيانا، خاصة في السنوات الماضية.

وتحدث دنيس رودمان نجم فريق شيكاغو بولز لكرة السلة، عن علاقته بالنجمة الشهيرة، قبل سنوات بعيدة.

وأكد دنيس في الفيلم الوثائقي "الرقصة الأخيرة (The Last Dance)" الذي يلخّص مسيرة نادي "شيكاجو بولز" في التسعينيات، أن مادونا بدأت في موعدته.

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وأوضح رودمان أن مادونا كانت تحبه كثيراً إلى درجة الاستعداد لرصد مبلغ كبير من المال فقط من أجل حملها منه.

وأشار إلى أن مادونا اتصلت به يوماً من لاس فيجاس، وأنه سافر لرؤيتها، وأنها أخبرته أنه إذا تم الحمل فسوف تمنحه 20 مليون دولار.

وتمتلك مادونا 6 أبناء بالتبني، خاصة أنها لم تنجح بالإنجاب بشكل بيولوجي.