آيتن عامر تكشف عن أول "كراش" في حياتها.. لن تصدق

رنا صلاح الدين - كشفت الفنانة المصرية آيتن عامر، عن أول قصة حب في حياتها، عندما حلت ضيفة هي والفنان حمادة هلال ضيفا على الفنان أمير كرارة في برنامجه "سهرانين"، المذاع عبر قناة on e.

وقالت آيتن عن أول "كراش" في حياتها وهي في عمر الأربع سنوات:"كنت أعشق مصطفى قمر، وكان أخو زوج أختى يشبهه جدا، فكان هو أول قصة حب فى حياتي".

واستطاعت الفنانة آيتن عامر، أن تثير الجدل حولها في الماراثون الرمضاني الماضي، وذلك بشخصية ريهام التي قدمتها في مسلسل "فرصة تانية"، بطولة الفنانة ياسمين صبري.

"فرصة تانية" بطولة ياسمين صبري، ايتن عامر، أحمد مجدي، احمد الشامي، ادوارد، محمود البزاوي، محمد جمعة، نهال عنبر، هبة مجدي، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم، معالجة درامية محمد سيد بشير، ويتولى إخراجه مرقس عادل.

وظهرت آيتن، أيضًا كضيفة شرف في مسلسل "رجالة البيت"، بشخصية المعلمة سمارة، بطولة الفنان أكرم حسني وأحمد فهمي.