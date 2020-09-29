نبيلة عبيد تنعي أمير الكويت: "خالص العزاء للكويت شعبا وحكومة وقيادة"

رنا صلاح الدين - حرصت النجمة نبيلة عبيد، على نعي أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي وافته المنية اليوم عن عمر ناهز الـ 91 عاما.

ونشرت نبيلة، صورة لأمير الكويت، وعلقت عليها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، قائلة:" انعى ببالغ الحزن والاسى سمو امير دولة الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح الذي انتقل الى جوار ربه ...لتفقد الامه العربيه و الأسلاميه زعيما عظيما و بعد عمر حافل بالعطاء و الانجازات في خدمة شعب الكويت و الامه العربيه.....و خالص العزاء للكويت شعبا و حكومة و قيادة".

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على جانب آخر ترددت أنباء مؤخرا حول احتفال الفنانة المصرية نبيلة عبيد بخطوبتها.

نبيلة عبيد خرجت عن صمتها، لتنفي صحة هذه الأنباء تماما، من خلال تسجيل صوتي لبرنامج The Insider بالعربي.

الفنانة المصرية قالت: "كدب زي العادة، هم كل يوم يطلعوا إشاعة، يعني امبارح كانوا بيقولوا على حد اتوفى، وأول امبارح، كل ده كلام فاضي وكلام فارغ".