بعد جدل فستان زفافها.. أول تعليق من زينة مكي: "الحق على زوجي"

رنا صلاح الدين - احتفلت الفنانة اللبنانية زينة مكي، الأحد الماضي، بزواجها على الفنان نبيل خوري، في أجواء اقتصرت على الأهالي والأصدقاء المقربين.

وعلى الرغم من فرحة البعض بزواج زينة، إلا أنها لم تسلم من الانتقادات بسبب فستان زفافها الذي اعتبره الكثير أنه غير موفق ومناسب لها على الإطلاق، بالرغم من بساطته.

وخرجت زينة في أول تعليق لها بعد الزواج، حيث نشرت صورة لها مرتدية الفستان الأبيض وعلقت عليها من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، قائلة:" بحياتي ما اتخيّلت كون عروس! الحق على نبيل ! ".

وجاءت أغلب التعليقات:" بحياتي ما تخيلت انو ممكن هاد يكون فستان عرس ، الفستان ما بدو خياط دبوسين من فوق وتحت بيمشي الحال".

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وحرصت زينة، على مشاركة جمهورها لحظاتها السعيدة من حفل الزفاف، حيث نشرت سلسلة صور جمعته بزوجها، وفيديوهات أيضًا عبر خاصية الـ"ستوري" بموقع الفيديوهات "انستجرام"، ظهرت من خلالها في قمة سعادتها ترقص على إحدى الأغنيات ولعل أبرزها أغنية "بالبنط العريض"، للنجم حسين الجسمي.

وكانت قد نشرت تيزر كليب قامت بإخراجه لزوجها، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، وعلقت قائلة: "كل حياتي من أنا وصغيرة كنت كل ما اسمع غنية وانغرم فيها.. اتخيلها براسي متل الفيلم وارسم كل المشاهد براسي".

وأضافت: "ما كنت متخيلة بيوم من الأيام إنوّ أول فيديو كليب من إخراجي رح يكون لزوجي... نبيل خوري كان شخص غريب فات عحياتي و كتبلي هالغنية قبل ما نلتقى، و بعتلي ياها.. ما عرفت شو حِسّ بوقتا".

وتابعت: "بعد فترة اتصل فيي و قللي: عرفت بالصدفة إنِّك مخرجة! خلينا نصوّر الغنية" - مرق الوقت .. حَضّرت الفكرة - صار يللي صار بلبنان".

واختتمت كلامها، قائلة: :بدّي قلكن إنّو نبيل خوري الشخص الغريب يللي طلب مني اشتغل معو على "غنّيتي" من كم شهر .. صار اليوم جوزي. احضرو كل الكليب اليوم الساعة ٥ بتوقيت بيروت".