صور| الحسناء هيدى كلوم تغادر منزلها للمرة الأولى منذ جائحة كورونا

رنا صلاح الدين - استطاعت السوبر موديل هيدى كلوم، أن تتغلب على مخاوفها من الإصابة بفيروس كورونا الذى هدد العالم في الأشهر الماضية، حيث التزمت كلوم بكل إجراءات الحماية لها ولأسرتها .

واحتفلت هيدى كلوم بأول نزهة عائلية لها من خلال توجهها للمطعم وذلك للمرة الأولى منذ 6 أشهر فى ماليبو بولاية كاليفورنيا.

هيدي كلوم

ونشرت هيدى كلوم، عبر "إنستجرام" صورة لها رفقة أسرتها، وهي تقبل زوجها توم كوليتز أثناء تناولهما وجبة الغداء.

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وعلقت هيدي كلوم على الصورة فكتبت: "أول مرة نتناول بها الطعام فى مطعم بعد 6 أشهر".

ومن المعروف أن هيدي كلوم كانت واحدة من أكثر النجوم التزاما بالحجر المنزلي الذاتي والحفاظ علي فكرة التباعد الاجتماعي.

هيدي كلوم