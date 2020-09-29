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رنا صلاح الدين - استطاعت السوبر موديل هيدى كلوم، أن تتغلب على مخاوفها من الإصابة بفيروس كورونا الذى هدد العالم في الأشهر الماضية، حيث التزمت كلوم بكل إجراءات الحماية لها ولأسرتها .
واحتفلت هيدى كلوم بأول نزهة عائلية لها من خلال توجهها للمطعم وذلك للمرة الأولى منذ 6 أشهر فى ماليبو بولاية كاليفورنيا.
هيدي كلوم
ونشرت هيدى كلوم، عبر "إنستجرام" صورة لها رفقة أسرتها، وهي تقبل زوجها توم كوليتز أثناء تناولهما وجبة الغداء.
وعلقت هيدي كلوم على الصورة فكتبت: "أول مرة نتناول بها الطعام فى مطعم بعد 6 أشهر".
ومن المعروف أن هيدي كلوم كانت واحدة من أكثر النجوم التزاما بالحجر المنزلي الذاتي والحفاظ علي فكرة التباعد الاجتماعي.
هيدي كلوم
كانت هذه تفاصيل خبر صور| الحسناء هيدى كلوم تغادر منزلها للمرة الأولى منذ جائحة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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