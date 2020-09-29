بالفيديو.. مصطفى قمر يحتفل بعيد ميلاد ابنه الفنان الشاب

رنا صلاح الدين - احتفل الفنان المصري مصطفى قمر بعيد ميلاد ابنه الفنان الشاب تيام قمر.

مصطفى قمر نشر مقطع فيديو، على حسابه الخاص على موقع "انستجرام"، ضم مجموعة صور لابنه "تيام" من مراحل عمره المختلفة.

الفنان المصري أرفق مقطع الفيديو بتعليق قال فيه: "كل سنة وانت طيب يا حبيب قلب بابا ياتيمو يابسمة حياتي".

وأضاف: "ربنا يحميك ياحبيبي وينجحك دايما وتبقي وتفضل نجم النجوم.. انت مش بس ابني انت صاحبي واخويا وبهجة عمري".

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وكانت قد ترددت مؤخرا شائعة حول وفاة الفنان المصري مصطفى قمر، وهو ما دفعه للخروج عن صمته لينفي صحة هذه الشائعة.

الفنان المصري قال في أول تعليق له على شائعة وفاته: "أنا بخير وزي الفل وأتمتع بصحة جيدة".

وعبر قمر عن انزعاجه الشديد من تلك الشائعة التى لا يعلم مصدرها، وأعرب عن أمنياته بأن يمتنع الناس عن إطلاق هذه الشائعات السخيفة، والتي من الممكن أن تلحق ضررا كبيرا بالآخرين.