مسلسل “لو ما التقينا” لـ يوسف الخال يزين الدورة البرامجية الجديدة لقناة أبو ظبي

متابعة بتجـــــــــــرد: أعلنت قناة أبوظبي التابعة لشبكة قنوات تلفزيون أبوظبي عن دورتها البرامجية الجديدة، التي تقدم للجمهور والمتابعين على مدى ثلاثة أشهر باقة مميزة، تضم 20 عملاً تتنوع بين البرامج التفاعلية ومسلسلات الدراما والكوميديا، بما ينسجم مع استراتيجية أبوظبي للإعلام التي تركز على المحتوى الترفيهي والرقمي وبما يناسب أذواق الجمهور ويلبي تطلعاتهم.

وتقدم قناة أبوظبي لجمهورها في الدورة البرامجية الجديدة مسلسل “لو ما التقينا” الدرامي الاجتماعي بطولة النجم اللبناني يوسف الخال.

ويقوم مسلسل “لو ما التقينا” على فكرة الحب من النظرة الأولى، ويجعل مصمم الأزياء المعروف هادي وموظفة المصرف ريما، يتزوجان بعد تعارفهما بوقت قليل، تلاحظ ريما أن هادي يخفي عنها الكثير من الأسرار المتعلقة بحياته وماضيه، وتحاول جاهدة أن تسانده وتقف إلى جانبه لكنه يرفض ذلك فتقرر أن تتحرى عن حياته بنفسها وتصل إلى كافة أسراره التي تكون مفاجأة بالنسبة لها.

المسلسل من بطولة، يوسف الخال، وساره أبي كنعان، وختام اللحام، وريتا كعدي، ونعمة بدوي، وهو من تأليف ندى عماد خليل، وإخراج إيلي رموز.