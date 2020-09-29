هيا الشعيبي تكشف فشل عملية “اللغلوغ”!

متابعة بتجـــــــــــرد: بكل جرأة ومن دون أي خجل أو إحراج، كشفت الممثلة الكويتية هيا الشعيبي عن فشل عملية (اللغلوغ) التي خضعت لها منذ فترة، موضحةً لمتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي ماذا حدث معها بالتفصيل.

وأشارت هيا، في فيديو عبر حسابها في سناب شات، إلى أن فشل عملية اللغلوغ نتجت عنها إصابتها بأورام في رقبتها ووجهها، مما دفعها إلى إجراء عملية جراحية للتخلص منها وإزالتها كلياً.

وقالت هيا: “بدي أقولكم شيء من فترة خضعت لعملية لغلوغ، في مكان مو بالكويت. المهم بعد العملية اللي كانت مش ناجحة ولا حصدت منها النتيجة الواو اللي بالكم فيها”.

وأضافت: “بعد العملية مباشرة ظهرت عندي خلف أذني كلاكيع، وحاجات من الكورة تشبه الألياف، وكمان ابتدأت تظهر في وجهي. والله ما كنت بعرف أنام نهائياً ولا بعرف آكل من الألم والوجع.. شهرين وأنا أتعذب عذاب فظيع”.

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وتابعت: “بعدها قررت أروح لدكتور عشان أعرف شو اللي صاير بالضبط، قال لي إنها أورام ولازم أخضع لعملية جراحية لإزالتها”.

واختتمت هيا حديثها بالقول: “أنا بس بدي أقول لأي دكتور ما يراعي ربنا حسبي الله ونعم الوكيل.. وأنتم كتير خلوا بالكم.. الدكتور إلي رحت عيادته واو كبيرة وفخمة وإعلانات.. فبليز انتبهوا ع حالكن”.

يذكر أن هيا كانت قد تعرضت لموجة انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها بملابس البحر، إذ اعتبر البعض أن إطلالتها لا تليق بامرأة في عمرها وراحوا يشبهونها بشخصيات كرتونية.