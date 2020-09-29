محمد خيري مجدداً على مسارح دبي .. ومفاجأة كبيرة قريباً!

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"الخليج 365" من بيروت: أحيا النجم محمد خيري إحدى أكبر حفلات العام في دبي وتحديداً في "فندق موفمبك البستان"، وأطرب الجمهور الكبير الذي حضر لسماعه رغم قيود التباعد الإجتماعي المفروضة للوقاية من فيروس كورونا.

وإفتتح المغني السوري وصلته الغنائية بأغنيته الجديدة "سنين" التي أطلقها قبل يومين من الحفل وهي من كلمات وألحان طارق أبو جودة وتوزيع باسم رزق. ثم قدم خيري باقة مختارة من الأغاني الطربية والقدود الحلبية الذي يشتهر بتأديتها، حيث حظي بتفاعل كبير من قبل الحضور الذي تنوع من كلّ البلدان العربية وإجتمع على السعادة والفرح بعد غياب طويل.

يذكر أن الحفل من تنظيم شركة سبوتلايت، وقد اتخذت خلاله كافة إجراءات التباعد الإجتماعي والوقاية اللازمة.

من جهة أجرى وفيما يخص نشاطاته الفنية، يستعد محمد خيري لعمل جديد سيشكل نقلة نوعية في مسيرته على أن يبصر النور في الساعات المقبلة.