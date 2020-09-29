ملاك الفيضي ملكة جمال العراق المغترب للعام 2020/2021!

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"الخليج 365" من بيروت: بالرّغم من شبح وباء كورونا أعلنت مكاتب نوري ميديا ولجنة مهرجان AFDAL الدّولية من بيروت فوز الصبية العراقية ملاك الفيضي بلقب ملكة جمال العراق المغترب لعام 2020/2021.

الملكة الفائزة من مدينة بغداد، وقد فازت باللّقب على 41 صبية عراقية مشاركة من بلدان الإغتراب، وجنّدت الملكة الفائزة لقبها لدعم المرأة العراقية والعربية في بلاد الإغتراب حتى تثبت نجاحها ووجودها، والملكة الفائزة في السابعة والعشرين ربيعاً وحائزة على إجازة ماجيستير في إدارة الأعمال وهي مقيمة في مدينة إسطنبول التركية.

قامت الملكة المتوّجة بزيارة الى مكاتب نوري ميديا في لبنان حيث خصّصت جلسة تصوير فوتوغرافية بعدسة المصور العالمي روجيه عاجور بينما إهتم باطلالاتها وأناقتها المصمم اللّبناني العالمي رامي سلمون وأشرف على تسريحاتها صالون ASAAD HAIR DESIGN وماكياج ماري مالكون وسيكون للملكة المتوّجة حضوراً في مهرجان AFDAL المقبل ما بعد الحجر الصّحي في العالم العربي حيث سيكرّم فيه نخبة من أهل الفن والثقافة والجّمال والأعمال .