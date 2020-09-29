Always April ينضمّ لـ Universal Music MENA ويُطلق "Lover"

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"الخليج 365" من بيروت: إنضمّ المُنتج الموسيقيّ والدي. جي اللبنانيّ Always April إلى Universal Music MENA، وأطلق مع الشركة أغنيته الأولى بعنوان "Lover" من نوع Electronic Pop.
وعن هذا الإصدار قال Always April:" لطالما أحببت الموسيقى الشرقيّة وأردت إيصالها إلى العالم بأسلوبي الخاصّ. سعيت من خلال هذه الأغنية لتقديم موسيقى بروح شرقيّة وعصريّة". وتابع:" الموسيقى إحساس، بدأت بتأليف "Lover" على العود وعندما إكتملت الجمل الموسيقيّة، بدأت Montana Rain بكتابة كلماتها والتي غنّتها هي بدورها.
ولا شكّ أنّ التعاون بيننا كان مُمتعاً جداً بخاصّة أنّنا عملنا على الأغنية عن بُعد، كلّ من بلده". وختم بالقول: "أعمل حالياً على إصدارات موسيقيّة جديدة سأطلقها تباعاً في مراحل لاحقة مع شركة UMM ومُتحمّس جداً لمُشاركتها مع الجمهور".
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