إليسا تنعى أمير دولة الكويت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نعت المطربة اللبنانية إليسا على أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي توفي اليوم. كتبت إليسا تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر":"كل التعازي لشعب الكويت على وفاة الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. شخصية استثنائية لها كتير من الأفضال على العالم العربي وعلى لبنان، أحر التعازي للكويتيين والصلوات لروحه".

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