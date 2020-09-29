خسيت 9 كيلو.. أسما شريف منير تطلق تحدي "هنغير حياتنا في 30 يوم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أطلقت المذيعة أسماء شريف منير مبادرة جديدة تحت عنوان "هنغير حياتنا في 30 يوم"، بعد فترة العزل المنزلي بسبب جائحة كورونا.

ونشرت أسما مقطع فيديو، عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، قالت :" "طاقتي مبقتش زي الأول لأن الأكل مبقاش صح عايزة اظبط صلاتي عشان ربنا يكرمني ويكرمكم، أنا فقدت ناس كتير جدا بسبب كورونا، وبما أن في كورونا جاية هتكون أقوى، قررت أعمل نظام جديد لحياتي".

أضافت أسما :"الحمد لله خسيت 9 كيلو، وهتشوفوا دا في صوري، حبيت أبدأ بنفسي الأول، بعدها نعمل تحدي مع بعض، التحدي مش بس أكل، والتحدي دا يكون على اليوتيوب، هيبقى كل يوم لمدة 30 يوم".

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وتابعت أسما:" أنا شخص بيلتزم جدا ولكن لما بتوقف فترة لظروف، برجع اتخبط وألبس في الحيطة وأصلي فرض وأسيب فرض، أيضا ختم القرأن واستغلال أن التحدي سيكون في شهر كامل أسوة بشهر رمضان".

وأكملت أسما :" إن شاء الله هنبقى قد التحدي، أنا قررت تشجعوني وأشجعكم وأدلعكم، والله التحدي ده حقيقي ومش ضحك على الدقون ولا ببيع لكم حاجة وكله بما يرضي الله".