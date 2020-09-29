حنان ترك تكشف موقف جمعها بالراحل علاء ولي الدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تذكرت الفنانة حنان ترك موقفًا جمعها بالفنان الراحل علاء ولي الدين، الذي حل عيد ميلاده أمس 28 سبتمبر الجاري.

كتبت حنان تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، :"الله يرحمك ويسكنك فسيح جناته يا علاء، سبحان الله العظيم، لن أنسى أبدًا إنك قولتلي وإحنا في المحيط سبحي".

ورحل الفنان الكوميدي علاء ولي الدين في 11 فبراير عام 2003، وكانت أخر أعماله فيلم "عربي تعريفة"، الذي لم يستكمل تصويره.