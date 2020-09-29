شقيق أصالة يعلن إصابته بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلن أنس نصري شقيق الفنانة أصالة ومدير أعمالها إصابته بفيروس كورونا المستجد.

نشر أنس عبر حسابه الرسمي صورًا نتيجة المسحات، التي أجريت له مؤخرا، وعلق كاتبا: "استلمت نتيجة تحليلي الخاصة بهالمرض السخيف وللأسف تم تأكيد إصابتي، سألتزم الانعزال في بيتي حتى أتغلب عليه بإذن الله.. أراكم قريباً بصحة وعافية".

علقت أصالة :"سلامة قلبك نوستي".

وطرحت الشركة المنتجة لألبوم أصالة نصري "لا تستسلم"، أغاني الألبوم الجديد التي تؤديه باللهجة الخليجية، عبر منصات وتطبيقات الأغاني والموسيقى الإليكترونية، ويتضمن الألبوم 20 أغنية.