شقيق أصالة يعلن إصابته بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
أعلن أنس نصري شقيق الفنانة أصالة ومدير أعمالها إصابته بفيروس كورونا المستجد.
نشر أنس عبر حسابه الرسمي صورًا نتيجة المسحات، التي أجريت له مؤخرا، وعلق كاتبا: "استلمت نتيجة تحليلي الخاصة بهالمرض السخيف وللأسف تم تأكيد إصابتي، سألتزم الانعزال في بيتي حتى أتغلب عليه بإذن الله.. أراكم قريباً بصحة وعافية".
علقت أصالة :"سلامة قلبك نوستي".
وطرحت الشركة المنتجة لألبوم أصالة نصري "لا تستسلم"، أغاني الألبوم الجديد التي تؤديه باللهجة الخليجية، عبر منصات وتطبيقات الأغاني والموسيقى الإليكترونية، ويتضمن الألبوم 20 أغنية.
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