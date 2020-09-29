فيديو| بشرى :"مش بيتعرض عليا حاجة ألاقي مقامي فيها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحدثت الفنانة بشرى عن طبيعة ابتعادها عن التمثيل في الفترة الأخيرة وانشغالها بالمهرجانات مؤخرًا.

قالت بشرى خلال لقائها في برنامج "Its show time"، :"أنا مش سايبه التمثيل، ومش بيتعرض عليا حاجة الأقي مقامي فيها، مقام مشواري اللي مشيته دا كله، أعتقد إني منسيه كممثلة، ولكن كمطربة أنا اللي مقصرة، أخدت جائزة أحسن ممثلة، ومش فاهمة أعمل إيه أكتر من كدا عشان يعرفوا إني لسه بمثل وما أعتزلتش".

أضافت بشرى :"كنت بحاول دائمًا أفصل بين الغناء والتمثيل، يعني مش عشان بغني، أغني مثلا تتر مسلسل، الإشاعات اللي بتطلع عليا إني اعتزلت، أعتقد أنا لسه صغيرة، أنا متواجدة، بس مش لازم أكون موجوده كل سنة".

Advertisements

تستعد الفنانة بشرى، لطرح أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم "خيوط الأمل".

يذكر أن بشرى، تعاونت مع الموسيقار شاشو فى أغنية "كوم قش" تتر مسلسل "القمر آخر الدنيا".