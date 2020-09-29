ديانا كرزون تنشر صورًا رفقة زوجها من "وادي رم" بالأردن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشرت المطربة الأردنية ديانا كرزون صورًا تجمعها بزوجها معاذ العمري، خلال رحلتهما إلى قرية "وادي رم" في الأردن، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".
علقت ديانا على الصور :"صباح السعادة، لكل قلب لا يحمل إلا الحب لمن حوله، صباح الأشياء الجميلة، التي تعجز أحيانًا عن إدراك روعتها".
احتفلت الفنانة الأردنية ديانا كرزون، 14 سبتمبر الجاري،، بزفافها على الإعلامي الأردني معاذ العمري، في حفل اقتصر على حضور الأهل والأقارب داخل منزل "ديانا" بالعاصمة الأردنية عمان.
وكتبت "ديانا" على حسابها الرسمي بموقع إنستجرام: "بسم الله وعلى بركة الله، اليوم حفل زفافنا وكثير كنا حابين تكونوا معنا كل الأهل والأصدقاء والأحبة لكن الظرف اللي بنمرق فيه ما سمحلنا والتزاماً بالقانون والتعليمات بسبب الجائحة، ربنا يبعد هالوباء عن البلد وأهلها الطيبين
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